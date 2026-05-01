Repas périgourdin Les Lèches
Repas périgourdin Les Lèches samedi 30 mai 2026.
Les Lèches
Repas périgourdin
Les Lèches Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Repas périgourdin avec animation DJ à 20h, salle des fêtes.
Menu Apéritif, crudités, magret de canard, pommes de terre sarladaises, salade, fromage, tarte aux pommes, café, vin.
Tarifs: 25€/ad, 12€/enf 6-12 ans. Prévoir couverts.
Inscr: 06 87 75 49 90. Comité de jumelage .
Les Lèches 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87
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English :
L’événement Repas périgourdin Les Lèches a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord