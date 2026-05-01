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Repas périgourdin Les Lèches

Repas périgourdin Les Lèches

Repas périgourdin Les Lèches samedi 30 mai 2026.

Ville : 24400 Les Lèches

Département : Dordogne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Les Lèches

Repas périgourdin

Les Lèches Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Repas périgourdin avec animation DJ à 20h, salle des fêtes.
Menu Apéritif, crudités, magret de canard, pommes de terre sarladaises, salade, fromage, tarte aux pommes, café, vin.
Tarifs: 25€/ad, 12€/enf 6-12 ans. Prévoir couverts.
Inscr: 06 87 75 49 90. Comité de jumelage   .

Les Lèches 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87 

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English :

L’événement Repas périgourdin Les Lèches a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord