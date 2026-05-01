Les Lèches

Repas périgourdin

Les Lèches Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Repas périgourdin avec animation DJ à 20h, salle des fêtes.

Menu Apéritif, crudités, magret de canard, pommes de terre sarladaises, salade, fromage, tarte aux pommes, café, vin.

Tarifs: 25€/ad, 12€/enf 6-12 ans. Prévoir couverts.

Inscr: 06 87 75 49 90. Comité de jumelage .

Les Lèches 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87

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English :

L’événement Repas périgourdin Les Lèches a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord