Informations pratiques

Vielle-Soubiran

Repas pied de porc

Foyer municipal Vielle-Soubiran Landes

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 12:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’ACCA de Vielle Soubiran organise son traditionnel repas Pieds de Porc.

Au menu : Tourrin / Pieds de porc sauce Gribiche / Saucisse de sanglier-flageolets / Tourtière / Café et vin compris

Inscriptions avant le Vendredi 18 Septembre 2026, 13h.

L’ACCA de Vielle Soubiran organise son traditionnel repas Pieds de Porc.

Au menu : Tourrin / Pieds de porc sauce Gribiche / Saucisse de sanglier-flageolets / Tourtière / Café et vin compris

Inscriptions avant le Vendredi 18 Septembre 2026, 13h. .

Foyer municipal Vielle-Soubiran 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 66 56 97

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English : Repas pied de porc

The ACCA of Vielle Soubiran is hosting its traditional Pig’s Feet Dinner.

On the menu: Tourrin / Pig’s trotters with Gribiche sauce / Wild boar sausage with flageolet beans / Tourtière / Coffee and wine included

Registration deadline: Friday, September 18, 2026, at 1:00 p.m.

L’événement Repas pied de porc Vielle-Soubiran a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Landes d’Armagnac