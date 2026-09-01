Repas pied de porc Vielle-Soubiran
samedi 26 septembre 2026 · Vielle-Soubiran
Informations pratiques
Vielle-Soubiran
Repas pied de porc
Foyer municipal Vielle-Soubiran Landes
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 12:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’ACCA de Vielle Soubiran organise son traditionnel repas Pieds de Porc.
Au menu : Tourrin / Pieds de porc sauce Gribiche / Saucisse de sanglier-flageolets / Tourtière / Café et vin compris
Inscriptions avant le Vendredi 18 Septembre 2026, 13h.
L’ACCA de Vielle Soubiran organise son traditionnel repas Pieds de Porc.
Au menu : Tourrin / Pieds de porc sauce Gribiche / Saucisse de sanglier-flageolets / Tourtière / Café et vin compris
Inscriptions avant le Vendredi 18 Septembre 2026, 13h. .
Foyer municipal Vielle-Soubiran 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 66 56 97
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English : Repas pied de porc
The ACCA of Vielle Soubiran is hosting its traditional Pig’s Feet Dinner.
On the menu: Tourrin / Pig’s trotters with Gribiche sauce / Wild boar sausage with flageolet beans / Tourtière / Coffee and wine included
Registration deadline: Friday, September 18, 2026, at 1:00 p.m.
L’événement Repas pied de porc Vielle-Soubiran a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Landes d’Armagnac
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