Repas polonais

Rue de la Brasserie Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Repas organisé par l’Association de Jumelage Saint-Amand-Montrond Otwock

Entrée Salatka Jarzynowa (salade de légumes), plat Goulash (mijoté de boeuf, tomates, poivrons) et Plenze (galette de pomme de terre), dessert makowiek (gâteau roulé au pavot). Prix 25 €. Verre d’accueil, trou polonais (vodka), pétillant offerts. réservation avant le 19 février. 25 .

Rue de la Brasserie Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 50 66 39 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meal organized by the Association de Jumelage Saint-Amand-Montrond Otwock

L’événement Repas polonais Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-02-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE