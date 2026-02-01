Repas polonais Saint-Amand-Montrond
Repas polonais Saint-Amand-Montrond vendredi 27 février 2026.
Repas polonais
Rue de la Brasserie Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : Vendredi 2026-02-27 19:00:00
Repas organisé par l’Association de Jumelage Saint-Amand-Montrond Otwock
Entrée Salatka Jarzynowa (salade de légumes), plat Goulash (mijoté de boeuf, tomates, poivrons) et Plenze (galette de pomme de terre), dessert makowiek (gâteau roulé au pavot). Prix 25 €. Verre d’accueil, trou polonais (vodka), pétillant offerts. réservation avant le 19 février. 25 .
Rue de la Brasserie Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 50 66 39 79
English :
Meal organized by the Association de Jumelage Saint-Amand-Montrond Otwock
