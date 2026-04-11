Repas portugais Boite en zing Chanteix
Repas portugais Boite en zing Chanteix samedi 11 avril 2026.
Chanteix
Repas portugais
Boite en zing 80 Le Bourg Chanteix Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Soirée repas animé par DJ Dan’s 19 Menu Bifanas Batata Frita/Porc Frites Caldo Verde Pastel de Nata Café – .
Boite en zing 80 Le Bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 18 97 36
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English : Repas portugais
L’événement Repas portugais Chanteix a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze