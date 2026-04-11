Repas portugais Boite en zing Chanteix

Chanteix

Repas portugais

Boite en zing 80 Le Bourg Chanteix Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée repas animé par DJ Dan’s 19 Menu Bifanas Batata Frita/Porc Frites Caldo Verde Pastel de Nata Café – .

Boite en zing 80 Le Bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 18 97 36

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English : Repas portugais

L’événement Repas portugais Chanteix a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze