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Repas portugais Boite en zing Chanteix

Repas portugais Boite en zing Chanteix

Repas portugais Boite en zing Chanteix samedi 11 avril 2026.

Lieu : Boite en zing

Adresse : 80 Le Bourg

Ville : 19330 Chanteix

Département : Corrèze

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 Tarif réduit

Chanteix

Repas portugais

Boite en zing 80 Le Bourg Chanteix Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Soirée repas animé par DJ Dan’s 19 Menu Bifanas Batata Frita/Porc Frites Caldo Verde Pastel de Nata Café –   .

Boite en zing 80 Le Bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 18 97 36 

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English : Repas portugais

L’événement Repas portugais Chanteix a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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