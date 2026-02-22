Repas Pot au feu Firbeix

Repas Pot au feu

salle des fêtes Firbeix Dordogne

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Un repas traditionnel de la région est proposé

Kir, soupe de pot au feu, pot au feu et ses légumes, salade et fromage, tarte

aux pruneaux, café (vin non compris)

salle des fêtes Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 64 54 91

English : Repas Pot au feu

A traditional meal of the region is proposed:

Kir, pot au feu soup, pot au feu and its vegetables, salad and cheese, prune pie

with prunes, coffee (wine not included)

