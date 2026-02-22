Repas Pot au feu Firbeix
Repas Pot au feu Firbeix dimanche 1 mars 2026.
Repas Pot au feu
salle des fêtes Firbeix Dordogne
Début : 2026-03-01
2026-03-01
Un repas traditionnel de la région est proposé :
Kir, soupe de pot au feu, pot au feu et ses légumes, salade et fromage, tarte
aux pruneaux, café (vin non compris) .
salle des fêtes Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 64 54 91
English : Repas Pot au feu
A traditional meal of the region is proposed:
Kir, pot au feu soup, pot au feu and its vegetables, salad and cheese, prune pie
with prunes, coffee (wine not included)
