Repas pot au feu Saint-Amant de Montmoreau Montmoreau

Repas pot au feu

Saint-Amant de Montmoreau Le bourg Montmoreau Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 12:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Le comité d’animation de Saint-Amant vous invite à sa soirée Pot au feu.

Saint-Amant de Montmoreau Le bourg Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 11 70 95

English : Repas pot au feu

The Comité d’animation de Saint-Amant invites you to its Pot au feu evening.

