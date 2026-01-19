Repas pot au feu Saint-Amant de Montmoreau Montmoreau
Repas pot au feu Saint-Amant de Montmoreau Montmoreau dimanche 1 février 2026.
Repas pot au feu
Saint-Amant de Montmoreau Le bourg Montmoreau Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-01 12:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Le comité d’animation de Saint-Amant vous invite à sa soirée Pot au feu.
Saint-Amant de Montmoreau Le bourg Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 11 70 95
English : Repas pot au feu
The Comité d’animation de Saint-Amant invites you to its Pot au feu evening.
