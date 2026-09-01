Repas Poule au pot à Beauville Salles d’acitivtés Ruat-Carguessac Beauville
dimanche 27 septembre 2026 · Salles d'acitivtés Ruat-Carguessac · Beauville
Informations pratiques
Beauville
Repas Poule au pot à Beauville
Salles d’acitivtés Ruat-Carguessac 1383 Route de la Petite Séoune Beauville Lot-et-Garonne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Repas organisé par l’association culturelle et laïque de carguessac
Apéritif
Potage
Entrée
Poule au pot et ses légumes
riz – champignons
salades – fromages
desert
café – vin compris
Sur réservation.
Repas organisé par l’association culturelle et laïque de carguessac
Apéritif
Potage
Entrée
Poule au pot et ses légumes
riz – champignons
salades – fromages
desert
café – vin compris
Sur réservation. .
Salles d’acitivtés Ruat-Carguessac 1383 Route de la Petite Séoune Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 78 00 62
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English : Repas Poule au pot à Beauville
Meal organized by the Carguessac Cultural Association
Aperitif
Soup
Appetizer
Chicken stew with vegetables
Rice – mushrooms
Salads – cheeses
Dessert
Coffee – wine included
Reservations required.
L’événement Repas Poule au pot à Beauville Beauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Agen