Repas Poule au pot à Beauville Salles d’acitivtés Ruat-Carguessac Beauville

Informations pratiques

Beauville

Repas Poule au pot à Beauville

Salles d’acitivtés Ruat-Carguessac 1383 Route de la Petite Séoune Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Repas organisé par l’association culturelle et laïque de carguessac

Apéritif

Potage

Entrée

Poule au pot et ses légumes

riz – champignons

salades – fromages

desert

café – vin compris

Sur réservation.

Repas organisé par l’association culturelle et laïque de carguessac

Apéritif

Potage

Entrée

Poule au pot et ses légumes

riz – champignons

salades – fromages

desert

café – vin compris

Sur réservation. .

Salles d’acitivtés Ruat-Carguessac 1383 Route de la Petite Séoune Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 78 00 62

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English : Repas Poule au pot à Beauville

Meal organized by the Carguessac Cultural Association

Aperitif

Soup

Appetizer

Chicken stew with vegetables

Rice – mushrooms

Salads – cheeses

Dessert

Coffee – wine included

Reservations required.

L’événement Repas Poule au pot à Beauville Beauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Agen