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AGENDA · Beauville

Repas Poule au pot à Beauville Salles d’acitivtés Ruat-Carguessac Beauville

dimanche 27 septembre 2026 · Salles d'acitivtés Ruat-Carguessac · Beauville

Repas Poule au pot à Beauville Salles d’acitivtés Ruat-Carguessac Beauville

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Salles d'acitivtés Ruat-Carguessac
Adresse
1383 Route de la Petite Séoune
Ville
47470 Beauville
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
13 13 13 Tarif de base - plein tarif

Beauville

Repas Poule au pot à Beauville

Salles d’acitivtés Ruat-Carguessac 1383 Route de la Petite Séoune Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Repas organisé par l’association culturelle et laïque de carguessac

Apéritif
Potage
Entrée
Poule au pot et ses légumes
riz – champignons
salades – fromages
desert
café – vin compris

Sur réservation.
Repas organisé par l’association culturelle et laïque de carguessac

Apéritif
Potage
Entrée
Poule au pot et ses légumes
riz – champignons
salades – fromages
desert
café – vin compris

Sur réservation.   .

Salles d’acitivtés Ruat-Carguessac 1383 Route de la Petite Séoune Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 78 00 62 

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English : Repas Poule au pot à Beauville

Meal organized by the Carguessac Cultural Association

Aperitif
Soup
Appetizer
Chicken stew with vegetables
Rice – mushrooms
Salads – cheeses
Dessert
Coffee – wine included

Reservations required.

L’événement Repas Poule au pot à Beauville Beauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Agen