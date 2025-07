Repas « Poule au Pot » à Rampoux Rampoux

Repas « Poule au Pot » à Rampoux Rampoux lundi 14 juillet 2025.

Repas « Poule au Pot » à Rampoux

L’Ostal Rampoux Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 20:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Repas champêtre traditionnel de la poule, cuisinée à l’ancienne dans des « oules » au feu de bois.

Le comité des fêtes vous attend nombreux pour partager ce moment convivial, animé par l’Orchestre Gérard Gouny !

Sur réservation.

Apportez vos couverts pour le repas. 20 .

L’Ostal Rampoux 46340 Lot Occitanie

English :

Traditional country-style meal of chicken, cooked the old-fashioned way in wood-fired « oules ».

The festivities committee looks forward to seeing you there to share this convivial moment, entertained by the Gérard Gouny Orchestra!

German :

Traditionelles ländliches Essen mit Hühnern, die nach alter Tradition in « Oules » über dem Holzfeuer zubereitet werden.

Das Festkomitee erwartet Sie zahlreich, um diesen geselligen Moment zu teilen, der vom Orchester Gérard Gouny musikalisch umrahmt wird!

Italiano :

Tradizionale pasto contadino a base di pollo, cucinato alla vecchia maniera nelle « oules » a legna.

Il comitato dei festeggiamenti vi aspetta per condividere questo momento conviviale, allietato dall’Orchestra Gérard Gouny!

Espanol :

Tradicional comida campestre a base de pollo, cocinado a la antigua usanza en « oules » de leña.

La comisión de festejos le espera para compartir este momento de convivencia amenizado por la orquesta de Gérard Gouny

L’événement Repas « Poule au Pot » à Rampoux Rampoux a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Cazals-Salviac