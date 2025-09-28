Repas poule au pot Site de Ruat Carguessac Beauville

Repas poule au pot Site de Ruat Carguessac Beauville dimanche 28 septembre 2025.

Repas poule au pot dans la salle de Carguessac en bas de Beauville à 12h.

Site de Ruat Carguessac Beauville Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 78 00 62 carguessac@gmail.com

English : Repas poule au pot

Poule au pot meal in the Carguessac hall below Beauville at 12pm.

German : Repas poule au pot

Mahlzeit « Huhn im Topf » im Saal von Carguessac unten in Beauville um 12 Uhr.

Italiano :

Poule au Pot nella sala Carguessac in fondo a Beauville alle 12.00.

Espanol : Repas poule au pot

Comida de Poule au Pot en la sala Carguessac, en la parte baja de Beauville, a las 12.00 horas.

