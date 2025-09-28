Repas poule au pot Site de Ruat Carguessac Beauville
Repas poule au pot Site de Ruat Carguessac Beauville dimanche 28 septembre 2025.
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Repas poule au pot dans la salle de Carguessac en bas de Beauville à 12h.
Site de Ruat Carguessac Beauville Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 78 00 62 carguessac@gmail.com
English : Repas poule au pot
Poule au pot meal in the Carguessac hall below Beauville at 12pm.
German : Repas poule au pot
Mahlzeit « Huhn im Topf » im Saal von Carguessac unten in Beauville um 12 Uhr.
Italiano :
Poule au Pot nella sala Carguessac in fondo a Beauville alle 12.00.
Espanol : Repas poule au pot
Comida de Poule au Pot en la sala Carguessac, en la parte baja de Beauville, a las 12.00 horas.
