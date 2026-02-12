Repas Poule au pot Bégaar
Repas Poule au pot Bégaar samedi 21 février 2026.
Repas Poule au pot
Bégaar Landes
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Repas organisé par le comité des fêtes.
Menu Vin non compris
Potage
Pied de cochon vinaigrette
Poule au pot farcie tomate riz
Eclair Café
Réservation obligatoire jusqu’au 15 février
Repas à emporter possible a partir de 19h00 à la salle (tarif + 1 € hors pain café)
Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 42 35
English : Repas Poule au pot
Meal organized by the Comité des fêtes.
Menu: Wine not included
Soup
Pig’s trotter with vinaigrette
Poule au pot stuffed with tomatoes and rice
Eclair Coffee
Reservations required by February 15
Takeaway possible from 19h00 at the hall (price + 1 ? excluding bread and coffee)
