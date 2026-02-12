Repas Poule au pot

Bégaar Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Repas organisé par le comité des fêtes.

Menu Vin non compris

Potage

Pied de cochon vinaigrette

Poule au pot farcie tomate riz

Eclair Café

Réservation obligatoire jusqu’au 15 février

Repas à emporter possible a partir de 19h00 à la salle (tarif + 1 € hors pain café)

Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 42 35

English : Repas Poule au pot

Meal organized by the Comité des fêtes.

Menu: Wine not included

Soup

Pig’s trotter with vinaigrette

Poule au pot stuffed with tomatoes and rice

Eclair Coffee

Reservations required by February 15

Takeaway possible from 19h00 at the hall (price + 1 ? excluding bread and coffee)

L’événement Repas Poule au pot Bégaar a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Tartas