Repas poule au pot Salle des fêtes Jû-Belloc
Repas poule au pot Salle des fêtes Jû-Belloc dimanche 22 février 2026.
Repas poule au pot
Salle des fêtes JU-BELLOC Jû-Belloc Gers
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 12:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Rendez-vous pour un moment chaleureux et gourmand.
Au menu de ce délicieux repas poule au pot potage, poule et ses légumes, croustade, café et vin compris.
.
Salle des fêtes JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 23 65 26 51 ju-belloc.mairie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rendezvous for a warm, gourmet meal.
On the menu: soup, chicken and vegetables, croustade, coffee and wine.
L’événement Repas poule au pot Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-02-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65