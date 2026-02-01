Repas poule au pot Salle des fêtes Jû-Belloc

Repas poule au pot

Salle des fêtes JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 12:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Rendez-vous pour un moment chaleureux et gourmand.

Au menu de ce délicieux repas poule au pot potage, poule et ses légumes, croustade, café et vin compris.

.

Salle des fêtes JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 23 65 26 51 ju-belloc.mairie@orange.fr

English :

Rendezvous for a warm, gourmet meal.

On the menu: soup, chicken and vegetables, croustade, coffee and wine.

