Repas Poule au pot LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière

LABATUT-RIVIERE Au foyer Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-02-08 12:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Amateurs de convivialité et de bonne cuisine, l’association Les Amis du Patrimoine vous invite à leur traditionnel repas Poule au pot .u refuge du Louet vous propose un axoa de veau.
Menu
– Apéritif
– Consommé
– La poule au pot et ses légumes
– Salade Fromage
– Dessert
– Vin et café compris
Sur inscription.
LABATUT-RIVIERE Au foyer Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 34 00 mairie.labatut-riviere@wanadoo.fr
English :
For lovers of good food and conviviality, the association Les Amis du Patrimoine invites you to their traditional Poule au pot meal.u refuge du Louet proposes a veal axoa.
Menu
– Aperitif
– Consommé
– Poule au pot with vegetables
– Salad Cheese
– Dessert
– Wine and coffee included
Please register.
