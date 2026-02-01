Repas Poule au pot LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière

Repas Poule au pot

Amateurs de convivialité et de bonne cuisine, l’association Les Amis du Patrimoine vous invite à leur traditionnel repas Poule au pot .u refuge du Louet vous propose un axoa de veau.

Menu

– Apéritif

– Consommé

– La poule au pot et ses légumes

– Salade Fromage

– Dessert

– Vin et café compris

Sur inscription.

LABATUT-RIVIERE Au foyer Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 34 00 mairie.labatut-riviere@wanadoo.fr

English :

For lovers of good food and conviviality, the association Les Amis du Patrimoine invites you to their traditional Poule au pot meal.u refuge du Louet proposes a veal axoa.

Menu

– Aperitif

– Consommé

– Poule au pot with vegetables

– Salad Cheese

– Dessert

– Wine and coffee included

Please register.

