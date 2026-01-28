Repas poule au pot Restaurant le Sabla Maillas
Repas poule au pot Restaurant le Sabla Maillas dimanche 8 février 2026.
Repas poule au pot
Restaurant le Sabla Le bourg Maillas Landes
Début : 2026-02-08
fin : 2026-12-06
2026-02-08 2026-04-26 2026-12-06
Dans le charmant restaurant du village, dégustez ce plat traditionnel et convivial préparé avec soin par le chef !
Pensez à réserver !
Restaurant le Sabla Le bourg Maillas 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 85 08 lesabla@wanadoo.fr
English : Repas poule au pot
In the village’s charming restaurant, enjoy this traditional, convivial dish prepared with care by the chef!
Don’t forget to book!
L’événement Repas poule au pot Maillas a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Landes d’Armagnac