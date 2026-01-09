Repas poule au pot Maurrin

Repas poule au pot

Repas poule au pot Maurrin samedi 31 janvier 2026.

Repas poule au pot

Salle des fêtes Maurrin Landes

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

Traditionnel repas proposé par l’association Les fils d’Argent , ouvert à tous
bouillon aux perles, poules farcies pot au feu et légumes, salade fromage, dessert, vin, café   .

Salle des fêtes Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 06 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas poule au pot

L’événement Repas poule au pot Maurrin a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Grenade