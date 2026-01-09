Repas poule au pot Maurrin
Repas poule au pot Maurrin samedi 31 janvier 2026.
Repas poule au pot
Salle des fêtes Maurrin Landes
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Traditionnel repas proposé par l’association Les fils d’Argent , ouvert à tous
bouillon aux perles, poules farcies pot au feu et légumes, salade fromage, dessert, vin, café .
Salle des fêtes Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 06 50
