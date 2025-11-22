Repas poule au pot Salle des fêtes Mirambeau
Repas poule au pot Salle des fêtes Mirambeau samedi 22 novembre 2025.
Repas poule au pot
Salle des fêtes 6 rue du parc de loisirs Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-11-22 21:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Poule au pot
Salle des fêtes 6 rue du parc de loisirs Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 72 70 74 comitedesfetes17150@gmail.com
English :
Chicken in the pot
German :
Huhn im Topf
Italiano :
Poule au pot
Espanol :
Poule au pot
