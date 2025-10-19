Repas Poule au pot Salle Polyvalente Montégut

Repas Poule au pot Salle Polyvalente Montégut dimanche 19 octobre 2025.

Repas Poule au pot

Salle Polyvalente 146 route d’Arthez Montégut Landes

Si le summer body est vu par un grand nombre comme l’idéal à atteindre, le winter body est plus appréciable avec l’arrivée prochaine de l’hiver ! Comment l’obtenir ? Rien de plus simple, il suffit de se faire plaisir en dégustant de délicieux repas réconfortant dans une ambiance conviviale garantie ! Cette Poule au pot est donc tout indiquée pour préparer votre winter body !

Les places étant limitées, il vous faudra la votre avant le 12 Octobre ! .

Salle Polyvalente 146 route d’Arthez Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 71 90 17

English : Repas Poule au pot

While the summer bodysuit is seen by many as the ideal to achieve, the winter bodysuit is more appreciable with the imminent arrival of winter! How to prepare it? Nothing could be simpler: just enjoy this Poule au Pot!

Places are limited, so get yours before 12/10!

German : Repas Poule au pot

Während der Sommerbody von vielen als das Ideal angesehen wird, das es zu erreichen gilt, ist der Winterbody angesichts des nahenden Winters viel willkommener! Wie bereitet man ihn zu? Nichts einfacher als das: Probieren Sie einfach das Poule au pot!

Da die Plätze begrenzt sind, müssen Sie es vor dem 12.10. bestellen!

Italiano :

Mentre il body estivo è visto da molti come l’ideale da raggiungere, il body invernale è più desiderabile con l’arrivo dell’inverno! Come si prepara? Niente di più semplice: basta gustare questa Poule au Pot!

I posti sono limitati, quindi è necessario iscriversi entro il 12/10!

Espanol : Repas Poule au pot

Mientras que el body de verano es visto por muchos como el ideal a conseguir, ¡el body de invierno es más apetecible con la llegada del invierno! ¿Cómo se prepara? Nada más sencillo: ¡disfrute de esta Poule au Pot!

Las plazas son limitadas, ¡así que tendrás que apuntarte antes del 12/10!

