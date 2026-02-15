Repas poule au pot Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Repas poule au pot

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez nombreux au repas Poule au pot organisé par l’association UFC Saint-Colomb. Réservez votre place avant le 15 février. Pensez à apporter vos couverts complets. Au menu bistrot en folie, soupe, poule et sa garniture, fromage, salade, dessert, café et vin compris.

Venez nombreux au repas Poule au pot organisé par l’association UFC Saint-Colomb. Réservez votre place avant le 15 février. Pensez à apporter vos couverts complets. Au menu bistrot en folie, soupe, poule et sa garniture, fromage, salade, dessert, café et vin compris. .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 05 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas poule au pot

Come one, come all to the Poule au Pot meal organized by the UFC Saint-Colomb association. Reserve your place before February 15. Don’t forget to bring your full set of cutlery. On the menu: bistrot en folie, soup, chicken and trimmings, cheese, salad, dessert, coffee and wine included.

L’événement Repas poule au pot Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Pays de Lauzun