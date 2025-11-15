Repas Poule au pot TASQUE Tasque

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas Poule au pot

TASQUE Salle des fêtes Tasque Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Le traditionnel repas Poule au pot est de retour !
Soirée conviviale et gourmande ouverte à tous.

Au menu
– Bouillon
– Poule au pot et ses légumes
– Fromage
– Salade
– Croustade
– Café et vin compris

Inscription obligatoire
  .

TASQUE Salle des fêtes Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60  mairie.tasque@wanadoo.fr

English :

The traditional Poule au Pot meal is back!
A convivial gourmet evening open to all.

On the menu:
– Bouillon
– Poule au pot with vegetables
– Cheese
– Salad
– Croustade
– Coffee and wine included

Registration required

German :

Das traditionelle Essen Poule au pot (Huhn im Topf) ist wieder da!
Ein geselliger und leckerer Abend, der für alle offen ist.

Auf dem Menü stehen:
– Brühe
– Huhn im Topf mit Gemüse
– Käse
– Salat
– Croustade
– Kaffee und Wein inbegriffen

Obligatorische Anmeldung

Italiano :

Torna la tradizionale Poule au Pot !
Una serata conviviale e gastronomica aperta a tutti.

Nel menu:
– Brodo
– Poule au pot con verdure
– Formaggio
– Insalata
– Crostata
– Caffè e vino inclusi

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Vuelve la tradicional Poule au Pot
Una velada gastronómica abierta a todos.

En el menú:
– Caldo
– Poule au pot con verduras
– Queso
– Ensalada
– Croustade
– Café y vino incluidos

Inscripción obligatoria

