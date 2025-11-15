Repas Poule au pot TASQUE Tasque
Repas Poule au pot TASQUE Tasque samedi 15 novembre 2025.
Repas Poule au pot
TASQUE Salle des fêtes Tasque Gers
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Le traditionnel repas Poule au pot est de retour !
Soirée conviviale et gourmande ouverte à tous.
Au menu
– Bouillon
– Poule au pot et ses légumes
– Fromage
– Salade
– Croustade
– Café et vin compris
Inscription obligatoire
.
TASQUE Salle des fêtes Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60 mairie.tasque@wanadoo.fr
English :
The traditional Poule au Pot meal is back!
A convivial gourmet evening open to all.
On the menu:
– Bouillon
– Poule au pot with vegetables
– Cheese
– Salad
– Croustade
– Coffee and wine included
Registration required
German :
Das traditionelle Essen Poule au pot (Huhn im Topf) ist wieder da!
Ein geselliger und leckerer Abend, der für alle offen ist.
Auf dem Menü stehen:
– Brühe
– Huhn im Topf mit Gemüse
– Käse
– Salat
– Croustade
– Kaffee und Wein inbegriffen
Obligatorische Anmeldung
Italiano :
Torna la tradizionale Poule au Pot !
Una serata conviviale e gastronomica aperta a tutti.
Nel menu:
– Brodo
– Poule au pot con verdure
– Formaggio
– Insalata
– Crostata
– Caffè e vino inclusi
Registrazione obbligatoria
Espanol :
Vuelve la tradicional Poule au Pot
Una velada gastronómica abierta a todos.
En el menú:
– Caldo
– Poule au pot con verduras
– Queso
– Ensalada
– Croustade
– Café y vino incluidos
Inscripción obligatoria
