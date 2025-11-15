Repas Poule au pot TASQUE Tasque

Repas Poule au pot

TASQUE Salle des fêtes Tasque Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le traditionnel repas Poule au pot est de retour !

Soirée conviviale et gourmande ouverte à tous.

Au menu

– Bouillon

– Poule au pot et ses légumes

– Fromage

– Salade

– Croustade

– Café et vin compris

Inscription obligatoire

.

TASQUE Salle des fêtes Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60 mairie.tasque@wanadoo.fr

English :

The traditional Poule au Pot meal is back!

A convivial gourmet evening open to all.

On the menu:

– Bouillon

– Poule au pot with vegetables

– Cheese

– Salad

– Croustade

– Coffee and wine included

Registration required

German :

Das traditionelle Essen Poule au pot (Huhn im Topf) ist wieder da!

Ein geselliger und leckerer Abend, der für alle offen ist.

Auf dem Menü stehen:

– Brühe

– Huhn im Topf mit Gemüse

– Käse

– Salat

– Croustade

– Kaffee und Wein inbegriffen

Obligatorische Anmeldung

Italiano :

Torna la tradizionale Poule au Pot !

Una serata conviviale e gastronomica aperta a tutti.

Nel menu:

– Brodo

– Poule au pot con verdure

– Formaggio

– Insalata

– Crostata

– Caffè e vino inclusi

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Vuelve la tradicional Poule au Pot

Una velada gastronómica abierta a todos.

En el menú:

– Caldo

– Poule au pot con verduras

– Queso

– Ensalada

– Croustade

– Café y vino incluidos

Inscripción obligatoria

L’événement Repas Poule au pot Tasque a été mis à jour le 2025-10-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65