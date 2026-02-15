Repas poule farcie et soirée dansante à Pons Saint-Hippolyte
Repas poule farcie et soirée dansante à Pons Saint-Hippolyte samedi 28 février 2026.
Repas poule farcie et soirée dansante à Pons
Saint-Hippolyte Aveyron
Début : Samedi 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Le repas et la soirée seront animés par Guillaume Fric et les stagiaires du stage d’accordéon de la résidence Haut2Gammes
Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 01 90
English :
The meal and evening entertainment will be provided by Guillaume Fric and trainees from the Haut2Gammes accordion workshop
L’événement Repas poule farcie et soirée dansante à Pons Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-02-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)