Repas poule farcie Monteils
Repas poule farcie Monteils samedi 14 février 2026.
Repas poule farcie
Salle des fêtes Monteils Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Repas convivial à Monteils
Réservations
Du 10 au 20 janvier pour les monteillois exclusivement,
Pour tous à partir du 21 janvier.
10€ à la réservation, non remboursable si désistement.
06 81 20 44 93 ou à l’épicerie de Monteils (Chèque, espèces, virement au nom du Comité des Fêtes de Floirac) 10 .
Salle des fêtes Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 6 81 20 44 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A convivial meal in Monteils
L’événement Repas poule farcie Monteils a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)