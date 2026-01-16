Repas poule farcie Monteils

Repas poule farcie

Salle des fêtes Monteils Aveyron

Début : Samedi 2026-02-14

Repas convivial à Monteils

Réservations

Du 10 au 20 janvier pour les monteillois exclusivement,

Pour tous à partir du 21 janvier.

10€ à la réservation, non remboursable si désistement.

06 81 20 44 93 ou à l’épicerie de Monteils (Chèque, espèces, virement au nom du Comité des Fêtes de Floirac) 10 .

Salle des fêtes Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 6 81 20 44 93

English :

A convivial meal in Monteils

