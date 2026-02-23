Repas poulet à la marocaine à emporter Rouffach

Repas poulet à la marocaine à emporter

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 11:00:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Les bénévoles pour la lutte contre le cancer de Rouffach et environs vous donnent rdv pour leur vente de repas à emporter. Au menu poulet à la marocaine, semoule et légumes. Possibilité de livraison à domicile. Réservation avant le 25 mars 2026.

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est hvoegtlin@hotmail.com

English :

Volunteers for the fight against cancer in Rouffach and surrounding area invite you to their take-away lunch sale. On the menu: Moroccan-style chicken, semolina and vegetables. Home delivery available. Reservations by March 25, 2026.

