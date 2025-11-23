Repas poulet à l’oignons

Lesgor Landes

Le CERCLE LOU CARRIOU vous propose un repas poulet à l’oignons animé par Le Petit Binôme en Moufle, un spectacle musical burlesque, chic et piquant, parfois potache

Réservation avant le mercredi 19 novembre à 16h

Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 11 54 loucarrioucercle@gmail.com

English :

The CERCLE LOU CARRIOU invites you to a chicken-and-onion dinner hosted by Le Petit Binôme en Moufle, a burlesque musical show that’s chic and spicy, and at times downright funny

Reservations by Wednesday November 19 at 4pm

German : Repas poulet à l’oignons

Der CERCLE LOU CARRIOU bietet Ihnen ein Essen mit Hähnchen und Zwiebeln an, das von Le Petit Binôme en Moufle, einer burlesken, schicken und pikanten, manchmal potaktischen Musikshow, moderiert wird

Reservierung bis Mittwoch, den 19. November um 16 Uhr

Italiano :

Il CERCLE LOU CARRIOU vi invita a un pranzo a base di pollo e cipolle con Le Petit Binôme en Moufle, uno spettacolo musicale burlesco, chic e piccante, e talvolta divertente

Prenotazione entro mercoledì 19 novembre alle 16:00

Espanol : Repas poulet à l’oignons

El CERCLE LOU CARRIOU le invita a una comida de pollo y cebolla ofrecida por Le Petit Binôme en Moufle, un espectáculo musical burlesco chic y picante, y a veces divertido

Reserva antes del miércoles 19 de noviembre a las 16.00 h

