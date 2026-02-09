Repas poulet grillé-frites Salle des fêtes Lavergne

Repas poulet grillé-frites

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez nombreux au repas poulet grillé frites par l’association Amicale Laïque. Au menu potage, poulet grillé, frites, fromage, dessert, vin et café compris. Plus d’informations à venir.

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 37 73 24 amicalelavergne@hotmail.fr

English : Repas poulet grillé-frites

Come one, come all to the tagliatelle evening organized by the Amicale Laïque association. Menu: soup, tagliatelle carbonara, cheese, dessert, wine and coffee included. Book before November 18!

