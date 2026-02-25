Repas poulets cuits au four à pain Bégaar

Bégaar Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-03-08
2026-03-08

Repas organisé par l’association de jumelage.

Menu Vin non compris
Tourin
Poulet-Pommes de terre aux oignons cuit dans les fours à pain
Nid d’abeille Café

Attention place limitée Réservation obligatoire jusqu’au 02 mars
Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 51 53 69 

English :

Meal organized by the twinning association.

Menu: Wine not included
Tourin
Chicken and potatoes with onions baked in bread ovens
Honeycomb Coffee

Places are limited. Reservations required by March 02

