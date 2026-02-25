Repas poulets cuits au four à pain Bégaar
Repas poulets cuits au four à pain Bégaar dimanche 8 mars 2026.
Repas poulets cuits au four à pain
Bégaar Landes
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Repas organisé par l’association de jumelage.
Menu Vin non compris
Tourin
Poulet-Pommes de terre aux oignons cuit dans les fours à pain
Nid d’abeille Café
Attention place limitée Réservation obligatoire jusqu’au 02 mars
Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 51 53 69
English :
Meal organized by the twinning association.
Menu: Wine not included
Tourin
Chicken and potatoes with onions baked in bread ovens
Honeycomb Coffee
Places are limited. Reservations required by March 02
