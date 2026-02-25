Repas poulets cuits au four à pain

Bégaar Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Repas organisé par l’association de jumelage.

Menu Vin non compris

Tourin

Poulet-Pommes de terre aux oignons cuit dans les fours à pain

Nid d’abeille Café

Attention place limitée Réservation obligatoire jusqu’au 02 mars

Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 51 53 69

English :

Meal organized by the twinning association.

Menu: Wine not included

Tourin

Chicken and potatoes with onions baked in bread ovens

Honeycomb Coffee

Places are limited. Reservations required by March 02

