Repas pour le 4L Trophy Saint-Martin-Curton

Repas pour le 4L Trophy
Salle des fêtes Saint-Martin-Curton Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif : 20 EUR
Début : 2025-12-06
2025-12-06
Venez trinquer au 4L Trophy 2026 avec nous !
Prenez vos couverts complet.
Apéritif copieux (quiche, pizzas…), daube de bœuf bazadais et gratin dauphinois, salade fromage, dessert et café, 1 verre de vin compris .
Salle des fêtes Saint-Martin-Curton 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 37 65 32
