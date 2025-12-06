Repas pour le 4L Trophy Saint-Martin-Curton

Repas pour le 4L Trophy

Début : 2025-12-06

Venez trinquer au 4L Trophy 2026 avec nous !

Prenez vos couverts complet.

Apéritif copieux (quiche, pizzas…), daube de bœuf bazadais et gratin dauphinois, salade fromage, dessert et café, 1 verre de vin compris .

Salle des fêtes Saint-Martin-Curton 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 37 65 32

