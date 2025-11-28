Repas pour le téléthon par Les Toqués du Fourneau Vatan

Repas pour le téléthon par Les Toqués du Fourneau

Le vendredi 28 novembre 2025, Les Toqués du Fourneau organise un repas solidaire pour le Téléthon.

Au menu

– Velouté de potirons et galette aux pommes de terre accompagnés d’un rosé pêche

– Tajine de poule aux épices douces

– Fromage de chèvre et chutney de coings miel

– Délice aux pommes arrosé chocolat

– Café

Réservation obligatoire avant le 23 novembre 2025.

Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon 2025. 18 .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 63 54 04 51

English :

On Friday, November 28, 2025, Les Toqués du Fourneau is organizing a solidarity meal for the Telethon.

German :

Am Freitag, dem 28. November 2025, veranstaltet Les Toqués du Fourneau ein solidarisches Essen für den Telethon.

Italiano :

Venerdì 28 novembre 2025, Les Toqués du Fourneau organizza un pranzo a favore di Telethon.

Espanol :

El viernes 28 de noviembre de 2025, Les Toqués du Fourneau organizan una comida a beneficio del Teletón.

