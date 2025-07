REPAS QUÉBÉCOIS Langres

REPAS QUÉBÉCOIS Langres dimanche 28 septembre 2025.

Cinéma New Vox Langres Haute-Marne

Tarif : 39 – 39 – EUR

Début : 2025-09-28

2025-09-28

Tout public

Repas dansant animé par le groupe « Maudits Français »

Une célébration en musique du Québec, du canada et plus largement de la francophonie nord américaine, le tout à chanter et à danser

Menu concocté par « L’atelier Traiteur », DAVID DAGUZAN .

Cinéma New Vox Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 04 52 52 langres.montreal.quebec@gmail.com

