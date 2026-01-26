Repas Quizz Saint-Sébastien
Repas Quizz Saint-Sébastien samedi 31 janvier 2026.
Participez au quiz Franco britannique à Saint Sébastien, salle socio-culturelle avec repas, tarif 12€, 5€ pour les enfants
Réservation et renseignements au 06 22 71 32 07 .
Salle des fêtes Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 71 32 07
