Repas Raclette

Martrin Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Association La Calade de Martrin vous invite à un moment chaleureux, gourmand et convivial autour d’une savoureuse raclette au bon lait cru !

Au menu

Cocktail offert pour toutes les femmes pour célébrer cette belle journée !

Fromage fondant, charcuterie, pommes de terre…

Dessert

Que vous veniez entre amis, en famille ou entre collègues, c’est l’occasion parfaite de partager un bon repas dans une ambiance simple et chaleureuse au Café-Épicerie La Calade.

Repas uniquement sur réservation N’hésitez pas à réserver vite vos places et à partager autour de vous ! On vous attend nombreux pour ce moment gourmand et convivial .

Martrin 12550 Aveyron Occitanie +33 7 83 11 33 21 lacaladedemartrin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of International Women?s Rights Day, the Association La Calade de Martrin invites you to a warm, gourmet and convivial moment over a tasty raclette made with good raw milk!

L’événement Repas Raclette Martrin a été mis à jour le 2026-02-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)