Repas rencontres d’automne Orist

Repas rencontres d’automne

Salle des fêtes d’Orist Orist Landes

Tarif : 16 – 16 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

L’Amicale des retraités d’Orist-Siest organise le traditionnel repas rencontres d’automne le samedi 29 novembre à 12h30 dans la salle des fêtes d’Orist avec repas sur place (22 €) ou à emporter (16 €). Réservation jusqu’au samedi 22 novembre au 05.58.57.70.78 ou 05.58.57.79.26 ou 05.58.57.72.57.

Salle des fêtes d’Orist Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 71 89 amicale.orist@gmail.com

English : Repas rencontres d’automne

The Amicale des retraités d’Orist-Siest is organizing the traditional rencontres d’automne meal on Saturday November 29 at 12:30 pm in the Orist village hall, with a meal on the premises (22 ?) or to take away (16 ?). Reservations until Saturday November 22 on 05.58.57.70.78 or 05.58.57.79.26 or 05.58.57.72.57.

German : Repas rencontres d’automne

Die Amicale des retraités d’Orist-Siest organisiert das traditionelle Essen Herbsttreffen am Samstag, den 29. November um 12.30 Uhr in der Festhalle von Orist mit Essen vor Ort (22?) oder zum Mitnehmen (16?). Reservierung bis Samstag, den 22. November unter 05.58.57.70.78 oder 05.58.57.79.26 oder 05.58.57.72.57.

Italiano :

L’Amicale des retraités d’Orist-Siest organizza il suo tradizionale pranzo autunnale sabato 29 novembre alle 12.30 nella sala del villaggio di Orist, con un pasto disponibile sul posto (22?) o da asporto (16?). Prenotazioni fino a sabato 22 novembre al numero 05.58.57.70.78 o 05.58.57.79.26 o 05.58.57.72.57.

Espanol : Repas rencontres d’automne

La Amicale des retraités d’Orist-Siest organiza su tradicional comida de reencuentro otoñal el sábado 29 de noviembre a las 12.30 h en el salón del pueblo de Orist, con comida disponible in situ (22?) o para llevar (16?). Reservas hasta el sábado 22 de noviembre en los teléfonos 05.58.57.70.78 o 05.58.57.79.26 o 05.58.57.72.57.

