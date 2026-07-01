Informations pratiques

Jouy-le-Potier

Repas républicain & Guinguette

Jouy-le-Potier Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 12:15:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Fête nationale à Jouy-le-Potier !

La commune de Jouy-le-Potier et le Lamijovy, comité des fêtes de Jouy-Le-Potier vous invite à partager une journée placée sous le signe de la convivialité et du vivre-ensemble !

Samedi 11 juillet

Préau des Champs Breton

Fête nationale à Jouy-le-Potier !

La commune de Jouy-le-Potier et le Lamijovy, comité des fêtes de Jouy-Le-Potier vous invite à partager une journée placée sous le signe de la convivialité et du vivre-ensemble !

Samedi 11 juillet

Préau des Champs Breton

12h15 repas républicain (apportez votre pique-nique )

La commune offre l’apéritif et le café.

À partir de 14h30 jeux gratuits pour petits et grands (Mölkky, course en échasses, course à l’âne, baby-foot…), sans oublier la pétanque et la belote !

À 18h30 retrouvez la guinguette du Comité des Fêtes pour clôturer la journée dans une ambiance festive.

Venez en famille ou entre amis célébrer la Fête nationale dans la bonne humeur ! .

Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 48 09 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

National Festival in Jouy-le-Potier! ??

The town of Jouy-le-Potier and Lamijovy, the Jouy-le-Potier Festival Committee, invite you to join us for a day of fun and community spirit!

? Saturday, July 11

? Pr%E9au des Champs Breton

L’événement Repas républicain & Guinguette Jouy-le-Potier a été mis à jour le 2026-06-30 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN