Repas républicain & Guinguette Jouy-le-Potier
samedi 11 juillet 2026 · Jouy-le-Potier
Informations pratiques
Jouy-le-Potier
Repas républicain & Guinguette
Jouy-le-Potier Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:15:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Fête nationale à Jouy-le-Potier !
La commune de Jouy-le-Potier et le Lamijovy, comité des fêtes de Jouy-Le-Potier vous invite à partager une journée placée sous le signe de la convivialité et du vivre-ensemble !
Samedi 11 juillet
Préau des Champs Breton
Fête nationale à Jouy-le-Potier !
La commune de Jouy-le-Potier et le Lamijovy, comité des fêtes de Jouy-Le-Potier vous invite à partager une journée placée sous le signe de la convivialité et du vivre-ensemble !
Samedi 11 juillet
Préau des Champs Breton
12h15 repas républicain (apportez votre pique-nique )
La commune offre l’apéritif et le café.
À partir de 14h30 jeux gratuits pour petits et grands (Mölkky, course en échasses, course à l’âne, baby-foot…), sans oublier la pétanque et la belote !
À 18h30 retrouvez la guinguette du Comité des Fêtes pour clôturer la journée dans une ambiance festive.
Venez en famille ou entre amis célébrer la Fête nationale dans la bonne humeur ! .
Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 48 09 93
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English :
National Festival in Jouy-le-Potier! ??
The town of Jouy-le-Potier and Lamijovy, the Jouy-le-Potier Festival Committee, invite you to join us for a day of fun and community spirit!
? Saturday, July 11
? Pr%E9au des Champs Breton
L’événement Repas républicain & Guinguette Jouy-le-Potier a été mis à jour le 2026-06-30 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN