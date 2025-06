Repas Républicain Hautefage-la-Tour 13 juillet 2025 20:00

Lot-et-Garonne

Repas Républicain Bourg Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Repas Républicain suivi du traditionnel feu d’artifices.

Bourg

Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 31 20

English : Repas Républicain

Republican meal followed by the traditional fireworks display.

German : Repas Républicain

Republikanisches Essen, gefolgt vom traditionellen Feuerwerk.

Italiano :

Cena repubblicana seguita dal tradizionale spettacolo pirotecnico.

Espanol : Repas Républicain

Comida republicana seguida del tradicional castillo de fuegos artificiales.

