Repas républicain Jouques

Repas républicain Jouques samedi 12 juillet 2025.

Repas républicain

Samedi 12 juillet 2025 de 19h à 2h. Place des Anciens combattants Jouques Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12 02:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Le Comité des Fêtes et la Municipalité de Jouques vous invite à partager un moment de convivialité à l’occasion du Repas Républicain :



Samedi 12 juillet 2025

À partir de 19h

Place des Anciens Combattants

Apéritif offert par la Municipalité



Animation musicale assurée par un nouvel orchestre



Apportez votre repas tiré du sac et profitez d’une belle soirée d’été en compagnie des Jouquards et Jouquardes !

Bonne humeur, convivialité, belle musique et sourires sont de rigueur. .

Place des Anciens combattants Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 63 75 04 tourisme@jouques.fr

English :

The Comité des Fêtes and the Municipality of Jouques invite you to share a moment of conviviality at the Republican Meal:



Saturday, July 12, 2025

Starting at 7pm

Place des Anciens Combattants

German :

Das Festkomitee und die Stadtverwaltung von Jouques laden Sie ein, anlässlich des republikanischen Essens einen Moment der Geselligkeit zu verbringen:



Samstag, 12. Juli 2025

Ab 19 Uhr

Place des Anciens Combattants (Platz der ehemaligen Soldaten)

Italiano :

Il Comitato delle Feste e il Comune di Jouques vi invitano a condividere un momento di convivialità in occasione del Pasto Repubblicano:



Sabato 12 luglio 2025

A partire dalle 19:00

Piazza degli Antichi Combattenti

Espanol :

El Comité des Fêtes y el Ayuntamiento de Jouques le invitan a compartir un momento de convivencia en la Comida Republicana:



Sábado 12 de julio de 2025

A partir de las 19.00 h

Plaza de los Antiguos Combatientes

L’événement Repas républicain Jouques a été mis à jour le 2025-06-30 par Commune de Jouques