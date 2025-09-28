Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron

Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron dimanche 28 septembre 2025.

Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou

Buzeins Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Le restaurant Lou Paouzadou vous propose un repas ris d’agneau chaque dernier dimanche du mois !

Rendez-vous au restaurant Lou Paouzadou à Buzeins dès 12h. .

Buzeins Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 64 09

English :

Restaurant Lou Paouzadou offers a lamb-breast meal every last Sunday of the month!

German :

Das Restaurant Lou Paouzadou bietet Ihnen jeden letzten Sonntag im Monat ein Lammrisotto-Mahl an!

Italiano :

Il ristorante Lou Paouzadou serve un petto d’agnello l’ultima domenica di ogni mese!

Espanol :

El restaurante Lou Paouzadou sirve una pechuga de cordero el último domingo de cada mes

L’événement Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)