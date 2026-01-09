Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron
Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron dimanche 25 janvier 2026.
Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou
Buzeins Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25 2026-02-22
Le restaurant Lou Paouzadou vous propose un repas ris d’agneau chaque dernier dimanche du mois !
Rendez-vous au restaurant Lou Paouzadou à Buzeins à partir de 12h.
Repas sur réservation par téléphone au 05 65 47 64 09. .
Buzeins Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 64 09
English :
Restaurant Lou Paouzadou offers a lamb-breast meal every last Sunday of the month!
