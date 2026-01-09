Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron

Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou

Buzeins Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25 2026-02-22

Le restaurant Lou Paouzadou vous propose un repas ris d’agneau chaque dernier dimanche du mois !

Rendez-vous au restaurant Lou Paouzadou à Buzeins à partir de 12h.

Repas sur réservation par téléphone au 05 65 47 64 09. .

Buzeins Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 64 09

English :

Restaurant Lou Paouzadou offers a lamb-breast meal every last Sunday of the month!

