Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron
dimanche 27 septembre 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou
Buzeins Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Menu
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Le restaurant Lou Paouzadou vous propose un repas ris d’agneau chaque dernier dimanche du mois !
Rendez-vous au restaurant Lou Paouzadou à Buzeins à partir de 12h.
Repas sur réservation par téléphone au 05 65 47 64 09. 25 .
Buzeins Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 64 09
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English :
Restaurant Lou Paouzadou offers a lamb-breast meal every last Sunday of the month!
L’événement Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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