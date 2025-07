Repas rougail/saucisse au Food Truck La Pause Mimi Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Repas rougail/saucisse au Food Truck La Pause Mimi

Parking de la La Grave Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : 18 EUR

Début : Dimanche 2025-07-20

La Pause Mimi, le nouveau Food Truck au bord du Lot à Ste Eulalie d’Olt organise un repas rougail/saucisse dimanche 20 juillet à 19h !

sur réservation au 06 43 30 88 97 (réservation souhaitée avant le 18/07)

Tarif 18€ 18 .

Parking de la La Grave Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

La Pause Mimi, the new Food Truck on the banks of the Lot in Ste Eulalie d’Olt, is organizing a rougail/saucisse meal on Sunday July 20 at 7pm!

German :

La Pause Mimi, der neue Food Truck am Ufer des Lot in Ste Eulalie d’Olt, organisiert am Sonntag, den 20. Juli um 19 Uhr ein Rougail/Wurst-Essen!

Italiano :

La Pause Mimi, il nuovo Food Truck sulle rive del Lot a Ste Eulalie d’Olt, organizza un pasto rougail/saucisse domenica 20 luglio alle 19.00!

Espanol :

La Pause Mimi, el nuevo Food Truck a orillas del Lot, en Ste Eulalie d’Olt, organiza una comida rougail/saucisse el domingo 20 de julio a las 19.00 h

