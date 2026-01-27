REPAS ROUGE PASSION Résidence Espace & Vie Pornichet
Place à la gourmandise et à la convivialité avec le Repas Rouge Passion, un déjeuner où les saveurs se déclinent en rouge.
La Résidence Espace & Vie de Pornichet organise un déjeuner rouge passion le vendredi 13 février, à 12h. Dress code tenue rouge exigée !
Au menu
Entrée Tartare de betterave avec fromage frais et sésame
Plat Magret de canard aux fruits rouges et son riz tomaté
Fromage
Dessert Macaron à la framboise
Informations pratiques
Où ?
A la Résidence Espace & Vie Pornichet
Quand ?
Le 13 février
⏰ Horaires ?
A 12h
La participation est-elle payante ?
Oui, elle est de 21 €.
️ Faut-il réserver ?
La réservation est obligatoire avant le jeudi 29 janvier auprès de la résidence au 02 40 11 49 00. .
Résidence Espace & Vie 44 avenue de l’Hippodrome Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 49 00 info@espaceetvie.fr
English :
