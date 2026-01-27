REPAS ROUGE PASSION Résidence Espace & Vie Pornichet

REPAS ROUGE PASSION

Place à la gourmandise et à la convivialité avec le Repas Rouge Passion, un déjeuner où les saveurs se déclinent en rouge.

La Résidence Espace & Vie de Pornichet organise un déjeuner rouge passion le vendredi 13 février, à 12h. Dress code tenue rouge exigée !

Au menu

Entrée Tartare de betterave avec fromage frais et sésame

Plat Magret de canard aux fruits rouges et son riz tomaté

Fromage

Dessert Macaron à la framboise

Informations pratiques

Où ?

A la Résidence Espace & Vie Pornichet

Quand ?

Le 13 février

⏰ Horaires ?

A 12h

La participation est-elle payante ?

Oui, elle est de 21 €.

️ Faut-il réserver ?

La réservation est obligatoire avant le jeudi 29 janvier auprès de la résidence au 02 40 11 49 00. .

Résidence Espace & Vie 44 avenue de l’Hippodrome Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 49 00 info@espaceetvie.fr

