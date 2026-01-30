Repas roumain Salle paroissiale Saint-Léonard-de-Noblat
Repas roumain Salle paroissiale Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 29 mars 2026.
Repas roumain
Salle paroissiale 8 Rue de Strasbourg Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Un repas complet (Apéritif, entrée, plat, dessert, café) pour découvrir la gastronomie roumaine.
Toute l’équipe de l’association Saint Léonard Balesti vous accueillera pour un repas convivial préparé sous la houlette du chef Lioara.
Vous serez surpris par les saveurs de cette cuisine généreuse. .
Salle paroissiale 8 Rue de Strasbourg Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 55 68 90 mani.leclerc@orange.fr
