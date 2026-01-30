Repas roumain Salle paroissiale Saint-Léonard-de-Noblat

Repas roumain

Salle paroissiale 8 Rue de Strasbourg Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Un repas complet (Apéritif, entrée, plat, dessert, café) pour découvrir la gastronomie roumaine.

Toute l’équipe de l’association Saint Léonard Balesti vous accueillera pour un repas convivial préparé sous la houlette du chef Lioara.

Vous serez surpris par les saveurs de cette cuisine généreuse. .

Salle paroissiale 8 Rue de Strasbourg Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 55 68 90 mani.leclerc@orange.fr

