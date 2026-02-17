REPAS & RUGBY À COULADÈRE Couladère
Le Comité des Fêtes de Couladère vous donne rendez-vous le samedi 07 mars 2026 à la salle des fêtes de Couladère pour une journée festive et conviviale !
Venez nombreux partager ce moment de sport, de gourmandise et de bonne humeur ! .
SALLE DES FETES DE COULADÈRE Couladère 31220 Haute-Garonne Occitanie
English :
The Comité des Fêtes de Couladère looks forward to seeing you on Saturday 07 March 2026 at the Salle des Fêtes in Couladère for a festive and convivial day!
