Repas Saint-Gein

Repas Saint-Gein samedi 6 septembre 2025.

Repas

Salle des Fêtes Saint-Gein Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

À l’occasion du Tournoi de Volley “Hubert Homère”, l’association Sports et Loisirs Saint-Gein/Hontanx vous propose un repas avec au menu Crudités | Poulet à l’échalote et gratin de pâtes | Farandole de desserts | Café et vin compris

Places limitées à 150 repas ! Inscriptions avant le 1er/09

Ambiance garantie .

Salle des Fêtes Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 92 14 84

English : Repas

On the occasion of the Hubert Homère Volleyball Tournament, the Saint-Gein/Hontanx Sports and Leisure Association invites you to a meal featuring: Crudités | Chicken with shallots and pasta gratin | Farandole of desserts | Coffee and wine included

Places limited to 150 meals! Register by/09/01

German : Repas

Anlässlich des Volleyballturniers « Hubert Homère » lädt der Verein Sports et Loisirs Saint-Gein/Hontanx Sie zu einem Essen mit folgendem Menü ein: Rohkost | Huhn mit Schalotten und Nudelgratin | Desserts | Kaffee und Wein inbegriffen

Die Plätze sind auf 150 Mahlzeiten begrenzt! Anmeldungen vor dem 1.9

Italiano :

In occasione del Torneo di Pallavolo Hubert Homère, l’Associazione Sportiva e del Tempo Libero di Saint-Gein/Hontanx propone un pasto con il seguente menu: Crudités | Pollo con scalogni e pasta gratinata | Farandola di dolci | Caffè e vino inclusi

Posti limitati a 150 pasti! Iscrivetevi entro il 1/09

Espanol : Repas

Con motivo del Torneo de Voleibol Hubert Homère, la Asociación Deportiva y de Ocio Saint-Gein/Hontanx ofrece una comida con el siguiente menú: Crudités | Pollo con chalotas y pasta gratinada | Farandole de postres | Café y vino incluidos

¡Plazas limitadas a 150 comidas! Inscríbase antes del 1/09

L’événement Repas Saint-Gein a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Landes d’Armagnac