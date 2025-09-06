Repas Saint-Gein
Repas Saint-Gein samedi 6 septembre 2025.
Repas
Salle des Fêtes Saint-Gein Landes
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
À l’occasion du Tournoi de Volley “Hubert Homère”, l’association Sports et Loisirs Saint-Gein/Hontanx vous propose un repas avec au menu Crudités | Poulet à l’échalote et gratin de pâtes | Farandole de desserts | Café et vin compris
Places limitées à 150 repas ! Inscriptions avant le 1er/09
Ambiance garantie .
Salle des Fêtes Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 92 14 84
English : Repas
On the occasion of the Hubert Homère Volleyball Tournament, the Saint-Gein/Hontanx Sports and Leisure Association invites you to a meal featuring: Crudités | Chicken with shallots and pasta gratin | Farandole of desserts | Coffee and wine included
Places limited to 150 meals! Register by/09/01
German : Repas
Anlässlich des Volleyballturniers « Hubert Homère » lädt der Verein Sports et Loisirs Saint-Gein/Hontanx Sie zu einem Essen mit folgendem Menü ein: Rohkost | Huhn mit Schalotten und Nudelgratin | Desserts | Kaffee und Wein inbegriffen
Die Plätze sind auf 150 Mahlzeiten begrenzt! Anmeldungen vor dem 1.9
Italiano :
In occasione del Torneo di Pallavolo Hubert Homère, l’Associazione Sportiva e del Tempo Libero di Saint-Gein/Hontanx propone un pasto con il seguente menu: Crudités | Pollo con scalogni e pasta gratinata | Farandola di dolci | Caffè e vino inclusi
Posti limitati a 150 pasti! Iscrivetevi entro il 1/09
Espanol : Repas
Con motivo del Torneo de Voleibol Hubert Homère, la Asociación Deportiva y de Ocio Saint-Gein/Hontanx ofrece una comida con el siguiente menú: Crudités | Pollo con chalotas y pasta gratinada | Farandole de postres | Café y vino incluidos
¡Plazas limitadas a 150 comidas! Inscríbase antes del 1/09
L’événement Repas Saint-Gein a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Landes d’Armagnac