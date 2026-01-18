Repas Saint-Paul
Repas Saint-Paul samedi 21 février 2026.
Repas
Salle des fêtes Saint-Paul Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Repas Potage Aligot/saucisse Salade Café gourmand tarif 18 € Sur réservation .
Salle des fêtes Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 95 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas
L’événement Repas Saint-Paul a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze