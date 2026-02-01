Repas Saint-Valentin à Chavannes Chavannes

Repas Saint-Valentin à Chavannes

Route de Dun Chavannes Cher

Fêtez la St Valentin et régalez vos papilles au restaurant de Chavannes.

Pour ce repas festif, Christine vous propose kir pétilant à la myrtille et ses amuses bouches. Croquant de tartare impérial ou foie gras au Cotaux du Layon pour les entrées, Filet de faisan sauce champignon ou Croustillant de noix de St Jacques ppour les plats, salade et fromages et pour terminer sur une note sucrée, Entremet à la poire ou palet croustillant chocolat. 37 .

Route de Dun Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 00 49

Celebrate Valentine’s Day and treat your taste buds at the Chavannes restaurant. Reservations essential.

