Repas Saint Valentin Lignières

Repas Saint Valentin

47 Grande Rue Lignières Cher

Tarif : 29.5 EUR

29.5

Tarif de base plein tarif

Date :

Samedi 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Envie de passer la Saint Valentin autour d’une table entre amoureux ? Ambiance musicale douce et convivale assurée par le duo The Whatevers.

Le restaurant Aux Sources organise un repas de la Saint Valentin, avec au menu

Feuilleté de chèvre chaud et oignons caramélisés avec salade au noix et miel, magret de canard avec sauce aux fruits rouges, pommes de terre sautées et poêlée de légumes, café gourmand et pétillant pour terminer sur une note sucrée. 29.5 .

47 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 84 57

English :

Want to spend Valentine’s Day around a table between lovers?

