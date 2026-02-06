Repas Saint Valentin Nesploy
Repas Saint Valentin Nesploy samedi 14 février 2026.
Tarif : 70 – 70 – EUR
Début : 2026-02-14
Menu St Valentin
Menu St Valentin. 70€/pers Réservation au 02 34 49 34 44 70 .
Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 49 34 44
English :
Valentine’s menu
L’événement Repas Saint Valentin Nesploy a été mis à jour le 2026-02-03 par OT GATINAIS SUD