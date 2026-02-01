Repas Saint Valentin Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer

Repas Saint Valentin

Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

2026-02-14 19:00:00

2026-02-14 21:30:00

2026-02-14

Rendez-vous le samedi 14 février, autour d’un menu concocté spécialement pour l’occasion par le Chef Sébastien et son équipe

Ambiance musicale avec le duo Tandem

Menu spécial Saint Valentin à 59€ dont 5€ de ticket de jeu

Réservations en ligne https://www.joa.fr/casinos/st-pair/restauration-bars/comptoir-joa

Les places sont limitées !

Si vous souhaitez profiter de l’espace casino, pensez à votre pièce d’identité. .

Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00 m.delafosse@joa.fr

