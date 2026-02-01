Repas Saint Valentin Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer
Repas Saint Valentin Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer samedi 14 février 2026.
Repas Saint Valentin
Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Rendez-vous le samedi 14 février, autour d’un menu concocté spécialement pour l’occasion par le Chef Sébastien et son équipe
Ambiance musicale avec le duo Tandem
Menu spécial Saint Valentin à 59€ dont 5€ de ticket de jeu
Réservations en ligne https://www.joa.fr/casinos/st-pair/restauration-bars/comptoir-joa
Les places sont limitées !
Si vous souhaitez profiter de l’espace casino, pensez à votre pièce d’identité. .
Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00 m.delafosse@joa.fr
L’événement Repas Saint Valentin Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Granville Terre et Mer