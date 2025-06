Repas Sanglier à la broche Salle des Fêtes Créon-d’Armagnac 5 juillet 2025 20:00

Landes

Repas Sanglier à la broche Salle des Fêtes Rue Jean-Marcel Lucy Créon-d’Armagnac Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

La chasse a été bonne, il est temps de se réunir pour savourer un délicieux repas !

Au menu Assiette composée | Sanglier à la broche et son accompagnement | Salade | Fromage | Tourtière | Vins rouge et rosé | Café | Armagnac.

Sur réservation avant le 1er Juillet.

Salle des Fêtes Rue Jean-Marcel Lucy

Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 25 05 95

English : Repas Sanglier à la broche

The hunt was good, and now it’s time to get together for a delicious meal!

Menu: Assiette composée | Spit-roasted wild boar with accompaniment | Salad | Cheese | Tourtière | Red and rosé wines | Coffee | Armagnac.

Reservations required by July 1st.

German : Repas Sanglier à la broche

Die Jagd war gut, jetzt ist es Zeit, sich zu versammeln und ein köstliches Essen zu genießen!

Auf der Speisekarte stehen: Gemischter Teller | Wildschwein am Spieß mit Beilage | Salat | Käse | Tourtière | Rot- und Roséweine | Kaffee | Armagnac.

Auf Reservierung vor dem 1. Juli.

Italiano :

La caccia è andata bene, quindi è il momento di riunirsi e gustare un pasto delizioso!

Il menu: Assiette composée | Cinghiale allo spiedo con accompagnamento | Insalata | Formaggio | Tourtière | Vini rossi e rosati | Caffè | Armagnac.

Prenotazione obbligatoria entro il 1° luglio.

Espanol : Repas Sanglier à la broche

La caza ha sido buena, ¡así que es hora de reunirse y disfrutar de una deliciosa comida!

En el menú: Assiette composée | Jabalí asado con acompañamiento | Ensalada | Queso | Tourtière | Vinos tinto y rosado | Café | Armagnac.

Reserva obligatoria antes del 1 de julio.

