Repas sanglier à la broche Salle des fêtes Madiran
Repas sanglier à la broche Salle des fêtes Madiran dimanche 7 décembre 2025.
Repas sanglier à la broche
Salle des fêtes MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 12:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Le traditionnel repas sanglier à la broche organisé par la société de chasse de Madiran est de retour !
Au menu
Garbure
Foie de sangliers
Sanglier à la broche & haricots verts
Salade et fromage
Tarte
Café et pousse café.
Inscriptions obligatoires.
Salle des fêtes MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 98 09 mairie.madiran@wanadoo.fr
English :
The traditional sanglier à la broche meal organized by the Madiran hunting club is back!
On the menu:
Garbure
Wild boar liver
Boar on the spit & green beans
Salad and cheese
Tart
Coffee and coffee shoot.
Registration required.
