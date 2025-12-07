Repas sanglier à la broche Salle des fêtes Madiran

Repas sanglier à la broche

Le traditionnel repas sanglier à la broche organisé par la société de chasse de Madiran est de retour !

Au menu

Garbure

Foie de sangliers

Sanglier à la broche & haricots verts

Salade et fromage

Tarte

Café et pousse café.

Inscriptions obligatoires.

Salle des fêtes MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 98 09 mairie.madiran@wanadoo.fr

English :

The traditional sanglier à la broche meal organized by the Madiran hunting club is back!

On the menu:

Garbure

Wild boar liver

Boar on the spit & green beans

Salad and cheese

Tart

Coffee and coffee shoot.

Registration required.

