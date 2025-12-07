Repas sanglier à la broche Salle des fêtes Madiran

Repas sanglier à la broche Salle des fêtes Madiran dimanche 7 décembre 2025.

Salle des fêtes MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-07 12:00:00
Le traditionnel repas sanglier à la broche organisé par la société de chasse de Madiran est de retour !

Au menu
Garbure
Foie de sangliers
Sanglier à la broche & haricots verts
Salade et fromage
Tarte
Café et pousse café.

Inscriptions obligatoires.
Salle des fêtes MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 98 09  mairie.madiran@wanadoo.fr

English :

The traditional sanglier à la broche meal organized by the Madiran hunting club is back!

On the menu:
Garbure
Wild boar liver
Boar on the spit & green beans
Salad and cheese
Tart
Coffee and coffee shoot.

Registration required.

