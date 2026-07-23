Repas Sanglier Périgourdin à Plazac Salle polyvalente Plazac

Informations pratiques

Plazac

Repas Sanglier Périgourdin à Plazac

Salle polyvalente 1 Allée des Prunus Plazac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

19h apéritif. 21h repas (kir, soupe haricots/couennes, salade périgourdine, trou plazacois, sanglier/pomme de terre sarladaise…). Sur réservation. 25€ (10€ de 10 à 14 ans)

Au menu

Apéritif kir

Soupe haricots / couennes

Salade Périgourdine

Trou-Plazacois

Sanglier/pomme de terre sarladaise

Salade

Fromage

Tarte aux pommes

Vin rouge, rosé et café compris

Sur réservation.

Apportez vos couverts ! .

Salle polyvalente 1 Allée des Prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 14 71 12

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English : Repas Sanglier Périgourdin à Plazac

7:00 p.m.: aperitif. 9:00 p.m.: dinner (kir, bean and pork-rendering soup, Périgord salad, Trou Plazacois, wild boar with Sarladaise potatoes…). Reservations required. 25? (10? for ages 10–14)

L’événement Repas Sanglier Périgourdin à Plazac Plazac a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère