Repas Sanglier Périgourdin à Plazac Salle polyvalente Plazac
samedi 1 août 2026 · Salle polyvalente · Plazac
Informations pratiques
Plazac
Repas Sanglier Périgourdin à Plazac
Salle polyvalente 1 Allée des Prunus Plazac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
19h apéritif. 21h repas (kir, soupe haricots/couennes, salade périgourdine, trou plazacois, sanglier/pomme de terre sarladaise…). Sur réservation. 25€ (10€ de 10 à 14 ans)
Au menu
Apéritif kir
Soupe haricots / couennes
Salade Périgourdine
Trou-Plazacois
Sanglier/pomme de terre sarladaise
Salade
Fromage
Tarte aux pommes
Vin rouge, rosé et café compris
Sur réservation.
Apportez vos couverts ! .
Salle polyvalente 1 Allée des Prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 14 71 12
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English : Repas Sanglier Périgourdin à Plazac
7:00 p.m.: aperitif. 9:00 p.m.: dinner (kir, bean and pork-rendering soup, Périgord salad, Trou Plazacois, wild boar with Sarladaise potatoes…). Reservations required. 25? (10? for ages 10–14)
L’événement Repas Sanglier Périgourdin à Plazac Plazac a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère