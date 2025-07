Repas sanglier Saint-Séverin

La société de chasse de Saint-Séverin organise un repas sanglier le dimanche 27 juillet à 12h30 au Colombier. Au menu sangria, gigot de sanglier, dessert maison et bien plus. N’oubliez pas d’apporter vos couverts. Une tombola sera également proposée.

Au Colombier Saint-Séverin 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 90 78 chassestseverin16@gmail.com

English : Repas sanglier

The Saint-Séverin hunting club is organizing a wild boar meal on Sunday July 27 at 12:30 pm at Le Colombier. On the menu: sangria, leg of wild boar, homemade dessert and much more. Don?t forget to bring your cutlery. There will also be a tombola.

German : Repas sanglier

Die Jagdgesellschaft von Saint-Séverin organisiert am Sonntag, den 27. Juli um 12:30 Uhr im Colombier ein Wildschweinessen. Auf dem Menü stehen Sangria, Wildschweinkeule, hausgemachtes Dessert und vieles mehr. Vergessen Sie nicht, Ihr Besteck mitzubringen. Eine Tombola wird ebenfalls angeboten.

Italiano : Repas sanglier

Il club di caccia di Saint-Séverin organizza una cena a base di cinghiale domenica 27 luglio alle 12.30 al Colombier. Il menu prevede: sangria, cosciotto di cinghiale, dolce fatto in casa e molto altro. Non dimenticate di portare le posate. Ci sarà anche una lotteria.

Espanol : Repas sanglier

El club de caza de Saint-Séverin organiza una comida de jabalí el domingo 27 de julio a las 12.30 h en el Colombier. En el menú: sangría, pierna de jabalí, postre casero y mucho más. No olvide traer los cubiertos. También habrá una rifa.

